El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega Marroquín, reveló ayer que la suspensión temporal de nuevos ingresos a la exFloresta en Trujillo es de noventa días.

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El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo tiene capacidad para 106 adolescentes, pero en la actualidad alberga a 260, situación que ha obligado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) —encargado de su administración— a no permitir más ingresos de menores infractores a la ley penal para evitar que su hacinamiento siga creciendo.

GRAVE

“Con esta medida lo que buscamos es un poco frenar el ingreso de nuevos jóvenes que, en promedio, son cinco por semana”, manifestó el funcionario en una entrevista con RPP Trujillo.

Ante esta situación, Vega aseguró que el último lunes tuvo una conversación con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, para que los magistrados “puedan prever este caso”.

Añadió que durante estos 90 días se buscará la intervención del área competente del Minjusdh para la habilitación de nuevos espacios en alguno de los otros ocho centros juveniles que funcionan en todo el país “y/o en algún centro penitenciario con algún pabellón”.

“Somos conscientes de que el INPE pasa por una situación igual o peor, pero hay que hacer la gestión”, agregó.

Luis Vega visitó la semana pasada las instalaciones de la exFloresta y constató in situ la grave sobrepoblación que afecta a este centro juvenil. El funcionario estuvo acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

“Este es el centro que tiene más sobrepoblación de todo el país y que, además, tiene adolescentes infractores de mucho cuidado. Entonces no podemos seguir arriesgando más la seguridad de los trabajadores y de la población”, manifestó Jiménez.