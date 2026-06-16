El Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, detuvo al trabajador de una mina artesanal cuando trasladaba armamento de guerra y municiones.

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Fusiles

Este nuevo golpe ocurrió en la bocamina nivel 2540 del distrito de Pataz. Según las fuerzas del orden, representantes de una empresa minera alertaron que el trabajador de una contratista salía del socavón cargando dos sacos mineros color verde, lo que fue considerado sospechoso.

Tras la intervención, se detectó que al interior había un fusil semiautomático AM-15, dos carabinas CZ BREN 2 Ms, diez cacerinas y 130 municiones.

Ante esto, se dispuso la detención de Víctor César Arévalo Inuma (21). Él, al igual que el armamento de guerra, fue trasladado a la comisaría de Vijus.

Operativos

Este es el segundo golpe que da el Comando Unificado Pataz en menos de dos semanas. El 6 de junio, en el sector La Porfía, se realizaron dos operativos que permitieron capturar a 23 presuntos integrantes de las bandas “La Gran Alianza” y “La Nueva Alianza”.

Durante esa redada se incautaron seis fusiles, una pistola, una subametralladora Mini Uzi, 1,700 cartuchos, siete cacerinas y tres chalecos antibalas.