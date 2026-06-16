El Ministerio del Interior (Mininter) dio por concluida la designación de Carlos Rodríguez Rodríguez como prefecto regional de La Libertad.

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La medida fue publicada el último lunes en el Diario Oficial El Peruano, según Resolución Suprema N° 160-2026-IN, firmada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro del Interior, José Zapata Morante.

Ante esta situación, en el artículo 2 de la referida resolución se indica que mientras no designe al nuevo prefecto regional, el cargo “es asumido por el director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior (DEGIN)” del Mininter.

Carlos Rodríguez asumió la Prefectura Regional de La Libertad el 9 de octubre de 2024, de acuerdo con la RS N° 140-2024-IN, rubricada por la entonces presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Aunque Rodríguez se mantuvo 20 meses en el cargo, su designación como prefecto generó una serie de especulaciones por la cercanía de su padre, Manuel Rodríguez Romero, con el entonces gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien era muy allegado al gobierno de Boluarte.