Señaló prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez.
Señaló prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez.

El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, señaló que la lucha contra la ola de violencia que azota al país “es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y organizaciones de base como las juntas vecinales”.

El representante del Ejecutivo en esta región realizó este comentario tras el I Fórum sobre la Criminalidad en el Perú e Hispanoamérica: Análisis y Estrategias frente al Crimen Organizado, desarrollado en la capital liberteña esta semana.

Según datos periodísticos, La Libertad suma en lo que va del año un total de 62 homicidios.

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