El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, señaló que la lucha contra la ola de violencia que azota al país “es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y organizaciones de base como las juntas vecinales”.

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El representante del Ejecutivo en esta región realizó este comentario tras el I Fórum sobre la Criminalidad en el Perú e Hispanoamérica: Análisis y Estrategias frente al Crimen Organizado, desarrollado en la capital liberteña esta semana.

Según datos periodísticos, La Libertad suma en lo que va del año un total de 62 homicidios.

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