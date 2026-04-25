Tras permanecer cerca de cuatro meses en nuestra región, el general Franco Moreno Panta fue destacado a la ciudad de Lima y en su reemplazo fue designado el general Ricardo Espinoza Cuestas como nuevo jefe de Región Policial La Libertad. Así lo anunció el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Óscar Arriola Delgado.

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Como se conoce, Moreno Panta asumió el 5 de enero de este año como jefe de la PNP en La Libertad. Entre sus primeras acciones fue reunirse con las autoridades locales y regionales con la finalidad de diseñar estrategias que permitan que su gestión frene la ola de asesinatos y extorsiones en esta parte del país.

El oficial deja nuestra región con 62 homicidios en lo que va de este año. Además, con más de 70 detonaciones con aparatos explosivos en diversas viviendas y negocios en la región.

Cambios

El general Ricardo Espinoza Cuestas, venía cumpliendo funciones como jefe de la Región Policial Callao, y en los próximos días, cuando sea publicado la norma en el Diario Oficial El Peruano, tomará funciones en la Región Policial La Libertad.

“En los próximos días, si es que no es mañana (domingo), el nuevo jefe de la Región Policial La Libertad. Para que continúe el trabajo franco, serio que ha hecho el general Moreno Panta, quien pasa a prestar servicio, porque así es la necesidad y se lo requiere en el Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, en Lima”, indicó Arriola Delgado.