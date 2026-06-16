El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a generar controversia tras realizar un llamado público a sus seguidores para que le transfieran dinero con el objetivo de reunir S/50 mil y cumplir con el pago de una reparación civil derivada de un proceso judicial.

A través de una transmisión difundida en su cuenta de Facebook, Fernández sostuvo que fue citado por el Poder Judicial para una audiencia programada para el 26 de junio, luego de que uno de sus querellantes solicitara la revocatoria de la pena suspendida que se le impuso en un proceso por difamación.

Audiencia por pedido de cárcel efectiva

Según explicó el exburgomaestre, el solicitante es Víctor Burgos Mariños, quien obtuvo una sentencia favorable en una querella por difamación.

“Este sujeto llamado Víctor Burgos Mariños, que me ha ganado la querella, pues ahora está solicitando la revocatoria de pena de prisión suspendida. Quiere que vaya a la cárcel”, manifestó Fernández durante la transmisión.

Asimismo, indicó que la audiencia fue programada para las 9:00 de la mañana del 26 de junio y que su asistencia es obligatoria.

De acuerdo con sus declaraciones, el pedido de cárcel efectiva estaría relacionado con el incumplimiento del pago de la reparación civil fijada en el proceso judicial.

Asegura que bancos rechazaron otorgarle un préstamo

Fernández señaló que intentó obtener un préstamo bancario para cubrir el monto requerido, pero aseguró que las entidades financieras rechazaron su solicitud debido a una investigación por presunto lavado de activos.

“El señor del banco me dice que no me puede dar préstamo porque tengo denuncia de lavado de activos”, sostuvo.

No presentó documentación pública durante la transmisión que respalde la negativa de las entidades financieras mencionadas.

Llamado a sus seguidores y polémica por el término “esclavos”

Ante la imposibilidad de acceder a financiamiento, el exalcalde optó por solicitar apoyo económico a través de transferencias realizadas por sus seguidores.

Durante su mensaje, utilizó el término “esclavos” para referirse a parte de las personas que siguen sus transmisiones.

“Belmont tiene a sus espartanos, pero yo tengo a mis esclavos”, expresó.

Posteriormente, en otra transmisión, precisó que con esa expresión hacía referencia a simpatizantes de otras agrupaciones políticas que también observan sus contenidos en redes sociales.

Continúan las controversias alrededor del exalcalde

Fernández ha protagonizado diversas polémicas públicas durante los últimos años debido a sus declaraciones en redes sociales, enfrentamientos con autoridades y procesos judiciales.

La audiencia del próximo 26 de junio podría definir si mantiene la pena suspendida impuesta previamente o si se evalúa una eventual modificación de las condiciones establecidas por el Poder Judicial.