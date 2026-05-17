POR: SARKO MEDINA

Organizador de congresos anuales de Fantasía y Ciencia Ficción desde 2008, viene colocando en la palestra académica estos géneros narrativos.

Elton, “Objetos personales” (2025) y “Nunca Seremos Nacidos” (2024). ¿Qué temas abordas en cada uno? En la novela “Nunca Seremos Nacidos” (NSN) traté de reescribir el ciclo de violencia política acontecida en los años ochenta, en clave mutante, al mezclar literatura gótica y de horror con elementos de ciencia ficción. Mi intención era ponerle punto final a un tipo de representación mimética sobre este ciclo, registro que ya está agotado desde hace buen tiempo, llevándolo al extremo. “Objetos personales” es mucho menos experimental y de avantgarde o corrosiva que NSN. Son cuentos de estructura más clásica, aunque prefiero definirlo como surrealismo weird, de escritura más libre y con elementos extraños y fantásticos a la vez. Los cuentos tratan también esa misma violencia, pero desde situaciones más íntimas de los personajes, el mundo adolescente y juvenil de los ochenta y la primera mitad de los noventa.

¿Por qué la ciencia ficción peruana sigue siendo invisible para la crítica literaria nacional? En general, a la crítica literaria (periodística y académica) le interesa más el realismo mimético. Es el modelo en el que crecieron y se formaron. Y toda escritura que no se parezca a estos modelos realistas tendrá una atención eventual y marginal.

¿Qué te enseñan las artes visuales sobre la narrativa que la crítica literaria tradicional no ve? El arte permite desarrollar una mayor sensibilidad, tanto en la escritura creativa como en la crítica. Al mítico vocalista Ian Gillan de Deep Purple le pidieron un consejo para los jóvenes cantantes y respondió: “Vayan a ver exposiciones de pintura, cine”, cuando lo esperable sería algo como “oír a tal cantante o usar cual técnica”. Es decir, es necesario salir de la zona de confort. Otras artes “ajenas” terminan siempre por ampliar horizontes.

¿Qué sientes que han aportado los congresos de Fantasía y Ciencia Ficción que organizas cada año? Directamente han permitido visibilizar esta producción, darle una exposición continua desde el 2008, además de permitir reflexionar a través de las ponencias y conferencias tanto nacionales como extranjeras. Indirectamente, se han creado redes entre los propios escritores de acuerdo a su afinidad, integrarse en un circuito. Pero es insuficiente si no está acompañado de trabajos académicos y una adecuada difusión en los medios de comunicación (impresos o virtuales, ya sean convencionales o alternativos), que permitan llegar a espacios más grandes como podría ser la Feria Internacional del Libro, con mayor exposición mediática.

¿Qué estás leyendo que los críticos de tu generación deberían estar leyendo? En una propuesta personal, distingo una generación que denomino como los “hijos del terror”, nacidos entre 1969 y 1980, aproximadamente. En ese grupo hay excelentes escritores-críticos como Alexis Iparraguirre o Salvador Luis, ambos escritores de género y con un trabajo crítico continuo. En el periodismo cultural convencional a veces se le da cabida a lo fantástico, pero es muy eventual según la coyuntura. Aún no es un “fenómeno”. De la siguiente generación, Miguel Ángel Vallejo Sameshima. Mis lecturas son bastante dispersas, trato de estar actualizado. Me interesa la teoría del arte, estética, historia. De los libros de ficción publicados el 2025 destaco el trabajo de Dany Salvatierra, Gianni Biffi, Salvador Luis, Franco Salcedo, Antonio Gazís, Raúl Quiroz, Daniel Collazos, J.J. Maldonado, Jorge Casilla, Daniel Salvo, la antología de CF lovecraftniana de Iparraguirre.

PERFIL

Elton Honores, escritor. Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la UNMSM. Profesor del Departamento de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. Investigador especializado en ciencia ficción, artes visuales (cine, teatro, narrativa gráfica) y literatura peruana. Organiza congresos anuales de Fantasía y Ciencia Ficción desde 2008.