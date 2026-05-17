La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el litoral peruano presentará condiciones de oleaje variable durante los próximos días, con mayor impacto en las zonas centro y sur del país.

Según el reporte oficial, el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, mantendrá condiciones normales. En cambio, el litoral centro registrará cambios desde este fin de semana, pues entre Callao y San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste comenzará desde la tarde del domingo 17, se incrementará a moderado en la madrugada del lunes 18, disminuyendo a ligero en la noche del mismo día.

Además, en el litoral sur (desde San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje se incrementará en la madrugada del lunes, disminuyendo a ligero durante la noche.

Estas condiciones se extenderán hasta el miércoles 20 de mayo y tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. A ello se suma la influencia de la fase lunar de cuarto menguante, que podría incrementar el nivel de marea en algunas zonas costeras.

Ante ello, la entidad exhortó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a adoptar medidas preventivas, y llamó a toda la población costera, así como a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo, a acatar las disposiciones de seguridad.