El Jurado Nacional de Elecciones supervisó la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda elección presidencial programada para el 7 de junio.

La actividad se realizó como parte de las acciones de fiscalización destinadas a garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

Durante el acto público, l os fiscalizadores verificaron que las cédulas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el catálogo de materiales aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El procedimiento se desarrolló en Ate y contó con la presencia del presidente del JNE, Roberto Burneo, quien supervisó personalmente el cumplimiento de las normas electorales.

En la jornada también participaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, integrantes del pleno del máximo organismo electoral, el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y observadores de la Unión Europea. Asimismo, representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y una notaria pública certificaron el desarrollo del acto.

Las autoridades precisaron que cada cédula tendrá dimensiones de 21 centímetros de ancho por 15 de alto e incluirá los símbolos de los partidos políticos y las fotografías de los candidatos que disputarán la presidencia. Además, estuvieron presentes los personeros legales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El JNE fiscalizó este mediodía la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio para la segunda elección presidencial, este acto realizado en Huachipa contó con la presencia del Presidente y los miembros del Pleno del organismo electoral. pic.twitter.com/qzj4yNaLwk — JNE Perú (@JNE_Peru) May 17, 2026

Tras la firma del acta notarial, Roberto Burneo informó que en los próximos días continuará la fiscalización del ensamblaje, distribución y traslado del material electoral dentro y fuera del país. El titular del JNE afirmó que se vienen implementando mejoras en los mecanismos de supervisión y reiteró el compromiso de garantizar que el voto ciudadano sea respetado durante toda la segunda vuelta presidencial de 2026.