El Estado peruano autorizó una transferencia de más de S/ 9 millones 100 mil a favor de 91 gobiernos locales para financiar acciones de respuesta y rehabilitación frente a emergencias ocasionadas por las intensas precipitaciones pluviales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 088-2026-EF y se financia con recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el marco del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

Según la normativa, los recursos permitirán ejecutar 91 intervenciones priorizadas por la Comisión Multisectorial del FONDES, de las cuales 45 están orientadas a atender daños ya ocasionados por las lluvias y 46 destinadas a prevenir situaciones de peligro inminente.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que la transferencia fortalecerá la capacidad de respuesta de los municipios frente a desastres naturales.

Para el proceso de aprobación institucional, el titular del pliego habilitador y los habilitados deben aprobar mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados en el presente decreto, a nivel programático, dentro de los 5 días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.