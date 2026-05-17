Las comisiones de Fiscalización y Contraloría, Transportes y Comunicaciones, así como Defensa y Orden Interno del Congreso sesionarán este lunes para abordar diversos proyectos de ley, informes técnicos y temas vinculados a seguridad, transporte y gestión pública.

La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Elvis Vergara, se reunirá desde las 11:00 horas. Entre los invitados figura el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, quien deberá informar sobre los criterios utilizados para designar a los nuevos integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales y explicar el estado de los expedientes en trámite.

Asimismo, participará el alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, para exponer el plan de formalización y autorización de venta de emolientes en dicho distrito, además de otros asuntos relacionados con la gestión municipal.

Por su parte, la Comisión de Transportes y Comunicaciones debatirá predictámenes relacionados con la cancelación de licencias de conducir para personas condenadas por delitos cometidos con vehículos motorizados y modificaciones al uso de datos de telecomunicaciones para combatir la delincuencia y el crimen organizado. También se recibirá un informe del viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, sobre presuntas irregularidades en licitaciones de cámaras de videovigilancia y otros proyectos de infraestructura.

En tanto, la Comisión de Defensa evaluará propuestas legislativas vinculadas al reconocimiento del Centro de Altos Estudios Nacionales como centro estratégico del país, la regulación de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas y el archivamiento de un proyecto que planteaba la creación de un programa nacional de instalación de pararrayos en la región Puno.