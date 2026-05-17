Maravillosos momentos se vivieron en el evento “Entre Rieles y Museos” al conmemorarse el Día Internacional de los Museos. El evento fue desarrollado en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna en organización conjunta por dicha institución y el Centro Cultural Ágora.

La jornada reunió diversas expresiones artísticas que llenaron de vida nuestros espacios, con presentaciones culturales, música y actividades que permitieron al público reencontrarse con el museo desde una mirada dinámica y participativa.

Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)

Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)





Jornada “Entre Rieles y Museos” se cumplió en el Museo Ferroviario Nacional de Tacna. (Foto: Difusión)

Cultura que crece

“Entre Rieles y Museos” nació como una propuesta que unió al Museo Ferroviario Nacional de Tacna y al Centro Cultural Ágora, demostrando que cuando los espacios culturales trabajan juntos, el arte y la comunidad se fortalecen, informaron los organizadores.

Esta celebración por el Día Internacional de los Museos permitió construir una programación diversa y potente, donde la música, las intervenciones artísticas y el encuentro transformó cada rincón en una experiencia compartida.

Participaron en la actividad alumnos del Centro Cultural Ágora, la orquesta de guitarras de Walter Arpasi, la orquesta de la institución educativa Cristo Rey y el público peruano y extranjero.