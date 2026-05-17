La tarde de este domingo, el chofer de una camioneta perdió el control de la unidad y terminó impactando contra la fachada del local Select Group Inmobiliaria, que se sitúa en la cuadra 5 de la avenida Los Ángeles, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Tras el hecho, personal policial de Halcones llegó hasta el lugar y verificó que el vehículo de matrícula M6L-104, de color gris oscuro metálico, había dejado daños materiales en el predio. En el lugar no se reportaron heridos.

De acuerdo a las diligencias, a cargo de la Policía, parte de la estructura del inmueble y la puerta de vidrio se vieron afectados.

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