El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al advertir que podría destruir al país si no avanza un acuerdo para poner fin al conflicto que ambas naciones mantienen desde finales de febrero. Su pronunciamiento se produjo mientras continúan las dificultades para alcanzar una salida diplomática y persisten episodios de violencia en la región.

El mandatario estadounidense difundió su mensaje a través de Truth Social, donde aseguró que el tiempo para Teherán se está agotando. En su publicación lanzó una nueva advertencia contra el gobierno iraní.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump.

Irán responde a advertencia de Washington

Antes del mensaje del presidente estadounidense, autoridades iraníes también habían emitido declaraciones en respuesta a posibles nuevas ofensivas. Desde Teherán advirtieron que reaccionarán si vuelven a registrarse ataques contra su territorio.

El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, señaló que una nueva agresión tendría consecuencias para Washington. En su pronunciamiento afirmó que “el presidente estadounidense debería saber que si [...] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”.

A esta postura se sumó el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Hajibabaei. El funcionario indicó que su país podría atacar instalaciones petroleras en la región si su infraestructura energética resulta afectada.

Aunque ambas naciones acordaron una tregua el pasado 8 de abril, las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz permanecen estancadas. Los representantes de ambos gobiernos no mantienen contacto directo desde una reunión realizada en Pakistán a mediados de abril.

Medios iraníes informaron que la última propuesta enviada por Washington no incluyó concesiones relevantes para Teherán. Según esos reportes, Estados Unidos exige limitar el funcionamiento del programa nuclear iraní y trasladar parte de sus reservas de uranio enriquecido.

En medio de la crisis, un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos. Además, el conflicto continúa impactando a Líbano e Israel, donde se han registrado nuevos ataques durante los últimos días.

La guerra también mantiene afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de hidrocarburos. Por esa vía circula cerca del 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.