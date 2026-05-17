Una niña de siete años falleció y otras tres personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara y terminara cayendo a un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad en la región Ayacucho. El accidente ocurrió la tarde del sábado 16 de mayo en la comunidad de Quispillacta, ubicada en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia retornaba a su vivienda luego de realizar labores agrícolas en sus chacras. En el vehículo trasladaban productos cosechados como choclos y papas cuando ocurrió el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro se registró en el sector Cachihuaycco, donde la camioneta de placa WSL-418 perdió el control por causas que aún son materia de investigación. Tras salirse de la vía, la unidad cayó por una pendiente de gran profundidad.

La menor, identificada con las iniciales A.N.Ch., fue rescatada por pobladores de la zona que acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido. Aunque fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Entre los lesionados figuran los padres de la menor, identificados como Ever Chipana Aliaga y Marina Núñez Pillaca. Ambos sufrieron fracturas y fueron derivados a la ciudad de Ayacucho para recibir atención médica especializada.

El conductor de la camioneta también resultó herido tras el impacto y presentó diversas contusiones. Fue evacuado al hospital de Cangallo para ser atendido por personal médico.

Autoridades investigan causas

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue de Ayacucho para el desarrollo de las diligencias correspondientes. Las autoridades informaron de manera preliminar que el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

En redes sociales también circularon imágenes del lugar del siniestro, donde se observa el vehículo completamente destruido en el fondo del barranco. En las labores de rescate participaron comuneros, agentes policiales y personal de serenazgo.

Las autoridades continuarán con los peritajes para determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica o un error humano. Por el momento, las investigaciones siguen en curso.