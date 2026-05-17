Dos aviones de combate de Estados Unidos chocaron este domingo durante una exhibición aérea realizada en la base de Mountain Home Air Force Base, ubicada en el estado de Idaho. El accidente ocurrió mientras se desarrollaba el espectáculo denominado Gunfighter Skies y movilizó a equipos de emergencia hacia la zona del impacto.

La propia base militar informó sobre lo ocurrido a través de una publicación en Facebook. Según detalló la institución, el incidente se registró aproximadamente a dos millas al noroeste de sus instalaciones.

Tras reportar el accidente, la base indicó que las autoridades ya iniciaron las diligencias para esclarecer lo sucedido. En dicho pronunciamiento la institución señaló que “hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información”.

Impacto quedó registrado en videos

En redes sociales comenzaron a difundirse grabaciones captadas por asistentes al evento. En las imágenes se observa el momento en que ambas aeronaves colisionan en el aire antes de caer a tierra.

Los registros también muestran una gran nube de humo tras el impacto. Además, se aprecia que varios integrantes de los aviones lograron desplegar sus paracaídas antes de llegar al suelo.

🇺🇸 | Dos aviones colisionan en el aire durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies que se celebra en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home en Idaho, un locutor informó a los asistentes que cuatro tripulantes lograron eyectarse. pic.twitter.com/bsU0267Rk9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 17, 2026

Base permanecerá cerrada

Luego del accidente, las autoridades de la base anunciaron restricciones en sus operaciones. La instalación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras continúan las investigaciones.

La base aérea es conocida como los Gunfighters y alberga al Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de las personas involucradas en el accidente.