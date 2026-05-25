Un joven identificado como Anderson Taipe murió tras ser atacado a balazos mientras viajaba a bordo de una miniván en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en el sector de Huáscar, cuando el vehículo fue interceptado por desconocidos armados.

Según informó América Noticias, la víctima retornaba hacia su vivienda junto al conductor de la unidad de transporte luego de salir del último paradero de la ruta.

Sicarios interceptaron la miniván

Familiares de la víctima informaron que Anderson Taipe, de 23 años, viajaba en el asiento del copiloto junto a un amigo que conducía la miniván.

Testigos señalaron que una motocicleta bloqueó el paso del vehículo en plena vía pública.

Posteriormente, uno de los sujetos armados disparó repetidas veces contra ambos ocupantes antes de darse a la fuga.

Víctima murió en el hospital

Tras el ataque, vecinos de la zona auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia al hospital ubicado cerca del paradero 10 de la avenida Canto Grande.

Sin embargo, los médicos confirmaron horas después el fallecimiento de Anderson Taipe debido a la gravedad de las heridas de bala.

El conductor del vehículo sobrevivió al atentado y permanece internado bajo observación médica.

Familiares exigen justicia

Los familiares detallaron que Anderson Taipe era comerciante independiente y trabajaba junto a su pareja en un emprendimiento textil en el emporio comercial de Gamarra.

Además, indicaron que el joven había celebrado recientemente su cumpleaños número 23 junto a familiares y amigos.

Los deudos exigieron celeridad en las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.

Policía revisa cámaras de seguridad

La Policía Nacional informó que agentes especializados vienen revisando las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de Huáscar para reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

Las primeras investigaciones relacionan este nuevo atentado con la creciente ola de violencia que afecta a operadores y usuarios del transporte en Lima Metropolitana.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para las diligencias correspondientes.