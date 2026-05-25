Un bus del Corredor Morado se despistó la mañana de este lunes y terminó impactando contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según el reporte de TV Perú, en el lugar se detectó una gran cantidad de aceite que se habría vertido de la unidad de transporte y que se extendió por una cuadra.

La parte frontal del vehículo resultó más afectada y con daños en el parabrisas así como en la puerta principal. La Policía Nacional se hizo presente en el lugar ubicado frente al mercado Huanta para ayudar a regular el tránsito y habilitar un desvío temporal. Las autoridades no descartan que la presencia del líquido oscuro sea una de las causas del accidente.

Un líquido aceitoso y oscuro fue detectado en el lugar del accidente. Fuente: TV Perú.

La Municipalidad del distrito confirmó que el accidente dejó ocho heridos, entre ellos seis adultos y dos niños. El hecho ocurrió a las 6:25 a.m y fue captado por las cámaras de seguridad del sector.

El conductor de la unidad fue identificado como José Gil Hurtado, según información proporcionada por el Serenazgo de SJL. Los heridos ya fueron auxiliados a una clínica cercana para recibir la atención adecuada.

🚨🚌 Así fue el preciso momento del impacto.



😱 Un bus del corredor Morado chocó violentamente contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho.



💥 Producto del accidente, la parte frontal de la unidad quedó completamente… pic.twitter.com/eay7nWrG97 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 25, 2026