La Policía capturó a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle (44). La autoridad edil fue acribillada a balazos el último jueves mientras se desplazaba en un vehículo de la comuna.

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LAS DETENCIONES

En conferencia de prensa desde las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, el jefe de la Región Policial, general PNP Daniel Jares Reyme; el comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola Delgado; y el ministro del Interior, José Zapata, detallaron los primeros avances de las investigaciones para capturar a los responsables del asesinato del burgomaestre.

Las autoridades informaron que, mediante un megaoperativo en Sullana y Las Lomas, se logró la captura de seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde. Los detenidos pertenecerían a la organización criminal “La Organización del Hampa”.

El despliegue inició el viernes 22 de mayo alrededor de las 21:00 horas en el centro poblado Yuscay Alta de San Francisco (Las Lomas). Allí se intervino a la ciudadana A.P.A. (40), quien custodiaba el inmueble donde se hallaba la motocicleta presuntamente utilizada por los “marcas” que vigilaron a la autoridad edil.

“De acuerdo con las imágenes obtenidas, se logró establecer que el vehículo menor fue utilizado por dos sujetos de sexo masculino, quienes habrían realizado labores de reglaje y marcaje al alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, desde las inmediaciones del local municipal hasta el lugar donde posteriormente fue victimado por proyectil de arma de fuego”, informó la Policía.

Durante los interrogatorios preliminares, la mujer habría confesado que le prestó la motocicleta de placa 9713-NP a su conviviente Deyvis O.G.L. (37 años), la mañana del jueves 21 de mayo. Según su testimonio, el sujeto viajó a Piura y retornó cerca de las 15:00 horas para abandonar el vehículo y cambiarse de ropa. Tanto la unidad como las prendas fueron incautadas por las autoridades.

Con esta información, los agentes de investigación criminal localizaron y capturaron al sospechoso Deyvis O.G.L. (37), alias “Gallo”, junto a Derian O.G.L. (30), alias “Derian”, y Estefany S.C.A. (23), alias “Tefy”. Según los agentes, se les decomisó un revólver abastecido con cinco municiones, cinco cartuchos adicionales y tres teléfonos celulares.

Finalmente, las operaciones se trasladaron a la provincia de Sullana, donde el equipo policial allanó una vivienda en el A.H Nueve de Octubre. En el lugar fueron arrestados Jhon D.P.T. (33), alias “La Pájara”, y Mirian E.R.T. (28), alias “La Gorda”, quienes estarían vinculados a las labores de marcaje en el atentado.

Al respecto, el general de la Policía, Oscar Arriola Delgado, explicó que la Policía realizó el análisis de cámaras de videovigilancia que permitieron reconstruir el recorrido de la víctima antes del ataque.

“Desde que el alcalde empieza a movilizarse desde la municipalidad existe estos ademanes de comunicación, se logra identificar las motocicletas. (...) una de ellas fue robada el 3 de mayo de este año. Se detecta esta motocicleta que fue utilizada por los dos sicarios y asesinar al burgomaestre, con esta motocicleta permite realizar el recojo de huellas dactilares que son importantes y se logra capturar a alias “Gallo” y otros dos. Termina el peritaje de recojo de huellas se logra identificar plenamente a Jhon siendo detenido”, dijo Arriola.

Arriola indicó que una de las mujeres detenidas sería propietaria del número telefónico de donde se comunica una de las personas que estaría haciendo el reglaje.

Asimismo, precisó que analizan el móvil del crimen, pero señaló que hay una persona obsesionada con el alcalde y todo está en investigaciones y de todas las evidencias analiza el récord de llamadas, mensajerías, geolocalización de donde salieron las llamadas telefónicas.