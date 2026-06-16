Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.

Los sauditas enmudecieron a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri.

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80′, en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, Uruguay pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un Mundial.

Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad.

Enfrente, Arabia Saudita, bien juntas las líneas, supo cerrarse atrás y aprovechar los 10 últimos minutos del primer tiempo para amenazar con poner su grupo patas arriba.

Tras el descanso, un Uruguay mucho más parecido a sí mismo, entró a morder y sometió a su rival a un asedio permanente.

El delantero Matías Viñas lo intentó una y otra vez sin acierto, ayudado por el extremo Agustín Canobbio, sustituto de un Darwin Núñez desaparecido.

La Celeste lo intentó por tierra y por aire, y tras el gol de Araújo, atento para cazar un rechace tras un testarazo de Viñas, parecía tener la victoria al alcance.

Pero una gran actuación de Al Owaiss, un muro frente a los disparos de Brian Rodríguez y Federico Valverde en los minutos finales, lo impidió.

Saudi Arabia's forward #10 Salem Al-Dawsari, Uruguay's midfielder #06 Rodrigo Bentancur and forward #14 Agustin Canobbio fight for the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Saudi Arabia's goalkeeper #21 Mohammed Al-Owais makes a save during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)