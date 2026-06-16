Los ocho tripulantes de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron este lunes luego de que la aeronave se estrellara poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California.

De acuerdo con las autoridades militares, el siniestro se registró a las 11:20 horas durante una misión de prueba rutinaria. La magnitud del accidente obligó a desplegar una operación de recuperación en la zona, tras confirmarse la muerte de todos los tripulantes.

El accidente provocó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos cercanos a la base militar, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

De acuerdo con la información difundida por la Base Edwards a través de sus canales oficiales, los equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona del impacto para atender la emergencia. En tanto, imágenes aéreas difundidas por la cadena estadounidense KCAL evidenciaron una extensa marca carbonizada sobre la superficie arenosa de la pista de aterrizaje.

La violencia del impacto y la gravedad del accidente llevaron a los mandos militares a descartar desde un primer momento la posibilidad de hallar personas con vida entre los restos de la aeronave.

“Fue una tragedia y no hubo posibilidad de sobrevivir”, declaró en conferencia de prensa el coronel James Hayes, subcomandante del Ala de Pruebas 412 en la basé Edwards.

La aeronave accidentada participaba en una misión vinculada al programa de modernización de los sistemas de radar de la flota, una iniciativa considerada clave para preservar la capacidad operativa de estos bombarderos de largo alcance.

La tripulación no estaba conformada únicamente por personal militar, sino que incluía una combinación de efectivos de las Fuerzas Armadas, empleados civiles del gobierno y contratistas que participaban en las pruebas técnicas.

El sargento mayor Joshua T. Skarloken indicó que las tareas actuales están enfocadas en informar a los familiares de los fallecidos, mientras que las operaciones aéreas en la base continuarán suspendidas hasta el martes.

#BreaingNews: Emergency crews are responding after a B-52 bomber crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base in California on Monday. pic.twitter.com/0kAbqm7zgR — KTLA (@KTLA) June 15, 2026