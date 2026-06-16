Una persona de 50 años, con discapacidad, falleció tras ser aplastado por un camión recolector de basura cuando transitaba por una calle del distrito de San Martín de Porres.

En registros de una cámara de seguridad se observa que la víctima se aproxima al costado del camión municipal, cae delante del vehículo y es atropellada.

La víctima fue llevada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde los médicos únicamente confirmaron su deceso.

La Policía de San Martín de Porres detuvo al conductor del vehículo, mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

Mientras una persona con discapacidad falleció tras ser arrollada por un camión de basura en San Martín de Porres, en Ate un adulto mayor sobrevivió luego de ser embestido por una locomotora.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece internada debido a la gravedad de sus heridas.