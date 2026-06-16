A raíz de los cambios realizados en la Alameda Chabuca Granda, numerosos artistas urbanos se han quedado sin un espacio donde desarrollar sus actividades. Ante esta situación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que viene evaluando alternativas para los trabajadores y anunció que serán reubicados en otro lugar para que puedan continuar con sus labores.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Reggiardo se pronunció sobre la situación que atraviesan los artistas escénicos, músicos y cómicos tras el inicio de los trabajos de remodelación en la Alameda Chabuca Granda.

“Expreso mi total respaldo y empatía hacía los artistas escénicos, músicos y cómicos que se han visto impactados por el actual proyecto de remodelación de la Alameda Chabuca Granda”, manifestó el burgomaestre.

Asimismo, el alcalde de Lima destacó que comprende la situación de los artistas que encuentran en estos espacios públicos su principal fuente de sustento. En esa línea, aseguró que la comuna capitalina ha puesto en marcha acciones destinadas a mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la remodelación.

“La primera medida concreta es la puesta en marcha de un empadronamiento general de cada uno de los artistas afectados. Este registro técnico y ordenado será el padrón oficial que servirá como base para una reubicación justa y bien planificada”, sostuvo.

En esa línea, el burgomaestre señaló que, con el fin de viabilizar este proceso, la Gerencia de Cultura mantiene desde este 15 de junio un diálogo abierto con los presidentes y dirigentes de las diversas asociaciones que desarrollan sus actividades en la Alameda Chabuca Granda, a través de reuniones de coordinación permanentes.

Reggiardo indicó que entre las alternativas que se vienen evaluando figuran los clubes metropolitanos, conocidos también como parques zonales, así como el anfiteatro de la iglesia Santa Rosa, ubicado en el Centro de Lima.

La elección de este espacio responde a su constante afluencia de visitantes y su atractivo turístico, características que lo convierten en un lugar idóneo para que los artistas puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, dignas y seguras.

Durante el pronunciamiento, el alcalde capitalino se dirigió a Carlos Álvarez y a los artistas que han alzado su voz frente a esta problemática, destacando que el apoyo al arte urbano seguirá siendo una prioridad para la gestión municipal.

🗞️ l El alcalde @Renzo_Reggiardo anunció el empadronamiento y reubicación de los artistas afectados mientras se ejecutan las obras de recuperación en la Alameda Chabuca Granda a fin de garantizar la continuidad de sus labores durante el proceso de intervención.



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