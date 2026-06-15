El Centro Histórico de Lima ofrece una nueva experiencia cultural con el lanzamiento de la ruta “Lima de Palma”, una iniciativa impulsada por PROLIMA que invita a recorrer la ciudad a través de las célebres Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma.

La propuesta convierte calles, plazas, iglesias y monumentos en escenarios vivos de la literatura peruana, permitiendo que vecinos, estudiantes y turistas descubran los espacios donde se desarrollan algunos de los relatos más emblemáticos del autor.

Una experiencia interactiva entre historia y literatura

La ruta contempla un recorrido no lineal por distintos puntos emblemáticos del Centro Histórico, donde se han instalado 40 carteleras informativas inspiradas en las Tradiciones Peruanas.

Cada estación incluye un código QR que permite acceder al texto completo de la tradición relacionada con el lugar, así como información histórica complementaria sobre el entorno urbano donde se ambientan los hechos narrados.

De esta manera, la iniciativa integra el patrimonio físico de la ciudad con herramientas digitales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

El legado de Ricardo Palma en las calles de Lima

Ricardo Palma, considerado el más importante tradicionista peruano, nació en 1833 y vivió gran parte de su vida en el Centro Histórico de Lima hasta los 45 años de edad.

Su obra más reconocida, Tradiciones Peruanas, cuya primera serie fue publicada en 1872, reúne 453 relatos ambientados en diferentes periodos de la historia peruana, desde la etapa prehispánica hasta la República.

A través de estos textos, Palma rescató personajes, anécdotas y costumbres que contribuyeron a construir la memoria histórica y cultural del país.

Una nueva forma de valorar el patrimonio cultural

La ruta “Lima de Palma” busca acercar el legado del escritor a nuevas generaciones mediante una experiencia accesible, educativa e interactiva.

La propuesta también pone en valor los nombres históricos de calles, plazas y espacios urbanos que forman parte de la identidad limeña, permitiendo que los visitantes descubran las historias ocultas detrás de los monumentos y edificaciones más representativas de la capital.

Con esta iniciativa, el Centro Histórico deja de ser únicamente un conjunto de monumentos para convertirse en un escenario donde la literatura dialoga directamente con el espacio urbano.

Cómo acceder al recorrido

Los visitantes pueden descargar gratuitamente el mapa con la ubicación de las 40 carteleras para diseñar su propio recorrido y elegir el punto de partida que prefieran.

Para conocer más detalles sobre la ruta y acceder al mapa interactivo, se encuentra disponible el portal:

Visita Lima – Ruta Lima de Palma