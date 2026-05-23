Llanto, dolor y gritos de justicia se registraron durante el velatorio del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, quien fue asesinado de seis balazos cuando se desplazaba en una camioneta hacia su vivienda, ubicada en la UPIS Ricardo Palma, en el distrito de Veintiséis de Octubre. En tanto, el general de la Policía, Oscar Arriola Delgado, no fue recibido por los deudos y el gobernador regional Luis Neyra solicitó cambios de los mandos en la Región Policial.

¡Justicia para Víctor Hugo! ¡No más muertes! ¡Encuentren a los culpables! Eran los pedidos de los pobladores y amigos de Víctor Hugo Febre Calle, quienes se apostaron en el exterior de su vivienda donde era velado en estricto privado. Tras su salida de su inmueble, la población gritaba justicia y que este caso no quede en la lista del olvido por parte de la Policía.

Mientras era velado, en medio del dolor y llanto, su madre llegó hasta la vivienda junto a otros familiares. Minutos después apareció el general de la Policía Óscar Arriola Delgado, quien fue atendido por una persona desde una ventana y no se le permitió el ingreso, por lo que tuvo que retirarse junto a su seguridad.

Antes de retirarse, el general informó que han llegado a Piura equipos especializados para ayudar en la investigación. “Ha llegado un equipo especializado por disposición del presidente de la República, el ministro del Interior también se encuentra acá junto al ministro de Justicia. Ya se encuentra acá un equipo especializado de homicidios y de extorsiones y con el equipo de Piura están haciendo un trabajo intenso, profesional, técnico, pero nos comprometemos que este hecho no quedará impune”, dijo Arriola.

Frente a un cambio en la región policial, el general precisó que “después de un hecho de esta naturaleza y ante la demanda de las autoridades locales siempre se hace una evaluación total. Ustedes van a ver los resultados, como siempre”, señaló.

Horas después, el féretro fue trasladado hasta las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre para rendirle un homenaje y donde otro grupo de ciudadanos y trabajadores lo esperaron entre aplausos.

Allí, su esposa Luzmery Saavedra pidió justicia y aprovechó para llamar la atención a algunos regidores que solo se dedicaron a criticar a su pareja y no a trabajar en equipo. “Desde un inicio que él empezó su gestión, se ensañaron, se ensañaron y estaban pidiendo la vacancia. ¡Todos ustedes son testigos! ¡Todos son testigos! Ahí están los regidores que pedían la vacancia, ¡¿Por qué lo hicieron?! Si él recién estaba empezando la gestión. ¿Por qué decían que no trabajaba bien? ¿Por qué se oponían los regidores? ¡Eran un equipo! ¡Y hubieran luchado juntos! Para eso eran un equipo. No para que le den la espalda y criticarlo, como muchas veces hicieron”, dijo Saavedra.

CAMBIOS. Desde la ciudad de Lima, el gobernador regional Luis Neyra informó que solicitará cambios en la sede policial de Piura tras el crimen del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre.

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“Ya hemos tenido varias muertes en Piura por temas de sicariato, algunos entre delincuentes, la última fue también con una doctora. Entonces ya esto está desnaturalizándose. Creo que es una llamada de atención, porque finalmente el tema de políticas de seguridad lo tiene la Policía Nacional del Perú, y muchas veces se envían algunos oficiales, algunos cargos importantes por favoritismo, por amiguismo. La idea es que esas personas sean pasadas al retiro y se pongan oficiales realmente comprometidos con la seguridad”, sostuvo.

Por otro lado, la Policía informó que el presunto sicario, identificado con las iniciales F.C.C, ya se encontraba bajo la mira de las autoridades. No obstante, el sospechoso se presentó voluntariamente ante la Divincri Piura la noche del jueves, en compañía de su abogado, para insistir en su inocencia.