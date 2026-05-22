Luego de un trabajo de seguimiento, la Policía capturó a un presunto extorsionador que vendría exigiendo dinero a arroceros y otros empresarios en el distrito de La Arena, en el Bajo Piura, a cambio de no atentar contra su vida, sus familiares o sus negocios.

La detención de Eder Silva Vílchez (32 años) ocurrió la tarde del último miércoles por un equipo especial de la sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

Silva Vílchez fue detenido cuando caminaba tranquilamente en los exteriores del inmueble ubicado en la calle San Sebastián del asentamiento humano del mismo nombre en el distrito de La Arena, en el Bajo Piura.

Según las primeras indagaciones policiales, Silva se encontraría implicado en el presunto delito contra el patrimonio en la figura jurídica de extorsión, por ser beneficiario de la cuenta de la entidad financiera BCP, la cual habría sido otorgado por personas en proceso de identificación y quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal “N.G”, para el depósito de 20 mil soles producto de una extorsión.

De acuerdo a la denuncia policial, los delincuentes bajo amenazas de muerte a través de mensajes de texto, llamadas y videos le solicitan la mencionada cantidad de dinero a J.L.S.A. (40 años) a fin de no atentar contra su vida, la de sus integrantes de su familia y de su patrimonio, y quien debido a tales formas de amedrentamiento, realizó un depósito de dinero producto de la extorsión al número de cuenta de propiedad de Silva Vílchez.

Fuentes de Correo revelaron que este sujeto estaría extorsionando desde hace varias semanas a varios arroceros, propietarios de piladoras de arroz y empresarios del Bajo Piura.

Él fue trasladado hasta la sede de la Divincri para las investigaciones correspondientes.