Un mototaxista identificado como Ronny Valencia Ascencio permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia luego de ser víctima de un ataque armado en el distrito de Independencia. El hecho ocurrió a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en la urbanización El Milagro, donde recibió al menos cinco impactos de bala en la cabeza, según información brindada por la Policía Nacional.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del atentado y ubicar a los responsables. Por el momento, una de las hipótesis que se maneja es que el caso podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según testimonios recogidos por Exitosa, la víctima se desplazaba por una de las vías del sector cuando fue interceptada por un automóvil de color plomo. En dicha unidad se encontraban al menos tres personas, quienes abrieron fuego contra el mototaxista antes de retirarse del lugar.

El ataque generó alarma entre los residentes de la urbanización, quienes escucharon los impactos de bala en cuestión de segundos. Tras la agresión, los ocupantes del vehículo huyeron sin dejar rastro.

Minutos después, efectivos policiales auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia en un patrullero hasta el Hospital Cayetano Heredia. Los médicos dispusieron su ingreso a la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, especialistas de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en la escena del crimen. Durante la inspección encontraron manchas de sangre y varios casquillos de bala, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Vecinos expresan preocupación

Los habitantes de la zona manifestaron su preocupación por el episodio de violencia registrado en el sector. Además, señalaron que durante el ataque había menores de edad en las inmediaciones del lugar.

Una de las vecinas relató el temor que experimentaron quienes presenciaron el hecho y recordó que nunca antes había ocurrido una situación similar en la urbanización.

Los residentes indicaron que varios niños se encontraban cerca de la zona cuando se produjeron los disparos. Según comentaron, ninguno resultó herido pese a la cercanía con el lugar donde ocurrió el atentado.

La investigación quedó a cargo de la Policía Nacional, que busca establecer el móvil del ataque y la identidad de los involucrados. Como parte de las diligencias, los agentes solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la vía para identificar a los implicados.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec