El tradicional sancochado del Sheraton Lima Historic Center regresa para acompañar la temporada de invierno y reencontrarse con los comensales que buscan disfrutar de uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana.

La nueva temporada se inició el 31 de mayo y estará disponible todos los jueves y domingos durante el horario de almuerzo, entre las 12:30 p. m. y las 3:30 p. m.

Una experiencia gastronómica de tradición y sabor

La propuesta del hotel incluye una selección de cortes de carne, vegetales frescos, salsas y acompañamientos cuidadosamente preparados para ofrecer una experiencia completa.

El caldo y el consomé, considerados el corazón del plato, son elaborados mediante una preparación que combina técnica y tradición culinaria.

La experiencia se complementa con una estación de entradas frías, panes artesanales elaborados en casa y una mesa de postres especialmente diseñada para la temporada.

Inspiración peruana y española

Según explicó Rodrigo Naranjo, chef ejecutivo del Sheraton Lima Historic Center, el sancochado representa mucho más que una preparación tradicional.

“El sancochado del Sheraton Lima trasciende la idea de un simple plato típico; es un verdadero homenaje a nuestras raíces gastronómicas. Como representantes de la riqueza culinaria del Perú, fusionamos la tradición del timpu peruano con la sofisticación del cocido madrileño”, señaló.

El chef destacó que esta combinación busca ofrecer una propuesta diferenciada para quienes desean disfrutar de sabores tradicionales en un formato gastronómico de alta calidad.

Disponible para el público en general

La experiencia gastronómica tendrá un costo de S/109 para adultos y S/59 para niños entre 6 y 12 años.

El servicio estará abierto al público en general y las reservas podrán realizarse a través de los canales habilitados por el hotel.