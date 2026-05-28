Con miras a garantizar el normal desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del próximo 7 de junio, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla intensificó las coordinaciones con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de reforzar las acciones de seguridad en los locales de votación y durante el traslado del material electoral.

En ese marco, el jefe de la ODPE Castilla, Juan Cajusol Bances, sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones del Ala Aérea N.º 1, en Piura, donde se definieron acciones vinculadas al resguardo interno de 26 locales de votación ubicados en el distrito de Castilla, los cuales estarán bajo responsabilidad de la FAP durante la jornada electoral.

Durante la reunión también se coordinaron aspectos operativos relacionados con el control interno de los locales y las medidas de seguridad que se aplicarán desde la instalación de las mesas de sufragio hasta la culminación del escrutinio.

Asimismo, la ODPE Castilla sostuvo una reunión con representantes de la Región Policial Piura para fortalecer las estrategias de seguridad externa en los locales de votación, así como las labores de custodia, despliegue y repliegue del material electoral en toda la circunscripción electoral.

Las coordinaciones incluyeron acciones orientadas a garantizar el libre tránsito de los electores, preservar el orden público en los exteriores de los locales de votación y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia que pudiera presentarse durante la jornada electoral en los ocho distritos y 13 centros poblados que conforman la circunscripción de la ODPE Castilla.

En dicho ámbito, 380 067 ciudadanos acudirán a sufragar en 115 locales de votación habilitados, distribuidos en 1296 mesas de sufragio, para participar en la Segunda Elección Presidencial.

Finalmente, se informó que los jefes de las ODPE de la región Piura y el gestor de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) sostendrán una reunión de articulación con representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para ultimar detalles de las estrategias de seguridad previstas para la jornada electoral del 7 de junio.