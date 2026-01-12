Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un efectivo de la Policía Nacional del Perú en el kilómetro 309 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector San Rafael, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica. El hecho ocurrió a la altura de la fábrica IQF y generó conmoción entre los conductores y vecinos de la zona.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Yelsin Enrique Melgar Garayar, suboficial de segunda (S2) de la PNP en actividad, quien prestaba servicios en la Divincri. El agente policial se desplazaba a bordo de una moto lineal marca Bajaj modelo Pulsar de color negro con placa 7687-6Y, cuando, por causas que aún son materia de investigación, fue atropellado por un volquete, perdiendo la vida de manera instantánea.

El cuerpo sin vida del suboficial quedó atrapado debajo del vehículo pesado. El volquete involucrado es de marca Scania, de color blanco gris, con placa de rodaje CEH-846, y sería propiedad de una empresa minera. El conductor del volquete, César Huamanñahui Arias, un hombre de 38 años, fue detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

Tras la alerta del accidente, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona. Posteriormente, llegaron peritos de la Policía Nacional, quienes realizaron las diligencias técnicas correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro. Asimismo, se hizo presente el fiscal de turno del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Desde la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo se informó que el accidente fue reportado a través de una llamada de emergencia. “Se recibió una llamada indicando que se había producido un accidente en el centro poblado San Rafael; de inmediato se dio aviso a la Policía. Lamentablemente, perdió la vida una persona que transitaba en su motocicleta, identificada como Yelsin Enrique Melgar Garayar”, señaló la comuna distrital.

Debido al trabajo de los peritos y del representante del Ministerio Público, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur fue restringido parcialmente durante varias horas, lo que generó congestión en ambos sentidos de la vía. Una vez concluidas las diligencias y retiradas las unidades involucradas, la circulación fue restablecida en su totalidad.

El fallecimiento del suboficial generó diversas muestras de pesar. A través de un pronunciamiento público, la Cámara Legal ACEPOL expresó sus condolencias por la muerte del efectivo policial.

“Desde ACEPOL expresamos nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del S2 Yelsin Melgar Garayar. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros de armas, elevando una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus seres queridos en estos momentos difíciles”, se indicó en el mensaje difundido.

Cabe señalar que, la detención de Huamanñahui Arias fue llevada a cabo por las autoridades luego de que se le informara sobre los cargos en su contra por el delito de homicidio culposo, siendo el caso comunicado a la Fiscalía de Turno, a cargo del Dr. Cristian Allison Mendoza Marcos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Cuarto Despacho de Ica.

