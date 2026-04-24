La madrugada del 23 de abril dejó una nueva escena de luto en la provincia de Ica. Un joven motociclista perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Joya, en el distrito de Santiago, a la altura del kilómetro 326 de la carretera Panamericana Sur, muy cerca de una zona considerada de alta peligrosidad.

Muerte violenta

El hecho se registró alrededor de las 03:45 a. m., cuando la víctima, identificada como Johnny Juan Carlos Shimizu Villagaray, de 28 años, natural de Chincha, transitaba por la vía presuntamente con dirección a su centro de trabajo. El joven laboraba en un fundo de la zona y se encontraba en ruta para iniciar su jornada.

El accidente involucró una motocicleta marca KTM, que quedó con destrozos sobre la carretera, y un camión que, tras el impacto, se habría dado a la fuga sin prestar auxilio. Las circunstancias exactas del choque aún son materia de investigación.

La violencia del impacto fue tal que el joven falleció de manera instantánea en el lugar. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía hasta la llegada de las autoridades.

Personal del Ministerio Público se apersonó a la escena para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar al vehículo involucrado.

El tramo donde ocurrió el accidente, cercano a una curva considerada peligrosa, ha sido escenario de otros incidentes similares, lo que vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad vial en esta parte de la Panamericana Sur.

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