La mañana del domingo 19 de abril se registró una tragedia en el sector Agua Santa, en el distrito de San Clemente (Pisco), donde Jorge Alberto Duarte Aramburu, de 33 años, perdió la vida en un violento accidente de tránsito cuando se dirigía a trabajar en un fundo agrícola de la zona.

Muerte violenta

El joven, conocido entre sus amigos como “Lobo”, conducía su motocicleta por la antigua carretera Panamericana Sur cuando fue impactado frontalmente por un automóvil color rojo que, según testigos, habría invadido el carril contrario mientras realizaba servicio colectivo entre Chincha y Pisco.

La fuerza del choque fue devastadora. La motocicleta quedó partida en dos y el automóvil de placa F1E-099 terminó con severos daños en la parte delantera, evidenciando la brutalidad del impacto. Testigos indicaron que el vehículo menor circulaba con dirección a su centro de labores cuando fue embestido repentinamente.

“El carro se vino a su carril y lo impactó de frente; después siguió avanzando varios metros”, relató una de las personas que llegó al lugar poco después del accidente y que aseguró haber visto las huellas dejadas en la vía tras la colisión.

La muerte de Jorge ha causado profundo dolor entre sus familiares, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador y dedicado a sus hijos. Su partida dejó en la orfandad a dos menores de 11 y 5 años, una realidad que ha golpeado duramente a su familia.

“Mi hijo salió a trabajar como todos los días y nunca imaginamos que ya no volvería. Ha dejado solos a sus hijos”, expresó entre lágrimas su madre, quien exige que el caso no quede impune y que se sancione a quien resulte responsable.

Según relataron, existen registros en video donde se observa que el joven todavía se movía mientras esperaba ayuda en la emergencia vial. “Mi hijo estaba vivo, movía la mano, pero lo dejaron morir”, declaró su madre con evidente desesperación, asegurando que mientras los ocupantes del automóvil eran auxiliados, Jorge permanecía tendido en la carretera sin ser evacuado de emergencia.

Estas acusaciones han generado fuerte malestar entre vecinos y allegados, quienes acompañaron a la familia hasta la comisaría para exigir justicia y evitar que el conductor implicado sea liberado sin una investigación exhaustiva.

“No queremos que esto quede así, hay testigos, hay pruebas, y alguien tiene que responder por la muerte de Jorge”, señalaron familiares y vecinos, quienes permanecieron en las afueras de la Comisaría PNP Huamaní esperando avances en las diligencias.

El automóvil involucrado, un Suzuki rojo que cubría la ruta entre Chincha y Pisco, fue trasladado junto con la motocicleta a la comisaría, donde la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes. Los testigos sostienen que el vehículo de transporte colectivo circulaba a gran velocidad y que habría invadido el carril por donde transitaba Jorge, provocando el impacto fatal.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la familia de Jorge Duarte enfrenta horas de dolor e incertidumbre. “Solo pedimos justicia, porque él era un hombre sano, trabajador y padre de familia”, dijo uno de sus familiares.

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