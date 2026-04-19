Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana del último sábado en el ingreso al caserío de Collazos, en el distrito de Salas Guadalupe (Ica), dejó gravemente herido al conductor de un automóvil Tico azul.

Siniestro vial

El siniestro se registró luego de que una minivan (color blanco), impactara violentamente contra la unidad de placa FOI-374 en una intersección donde según los pobladores, los semáforos permanecen inoperativos desde hace tiempo.

Producto del fuerte choque, el vehículo menor quedó con la parte frontal totalmente destruida y su conductor tuvo que ser auxiliado y rescatado de entre los fierros por testigos. Sufrió heridas por los golpes y los vidrio del parabrisas roto.

Ante el incidente, personal de Serenazgo del Municipio Distrital de Salas, en un trabajo conjunto y articulado con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el equipo de SAMU, brindó la atención inmediata, logrando el traslado oportuno de los afectados al centro de salud más cercano para su atención médica.

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