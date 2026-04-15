Una menor de 13 años de edad resultó herida la mañana de ayer tras ser atropellada cuando cruzaba por la vía rápida conocida como la avenida Ayabaca, hacía el sector de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, en un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos por las condiciones de seguridad vial en la zona.

Fuerte atropello

De acuerdo con la información recabada, la niña se dirigía a su institución educativa “El Huarango - Comatrana”, vistiendo su uniforme escolar, cuando ocurrió el accidente. Producto del impacto, la menor sufrió heridas en el rostro y diversas golpes en la cabeza y el cuerpo.

Tras el incidente, fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde viene siendo atendida por el personal médica en el área de pediatría.

Vecinos del sector señalaron que la zona carece de señalización adecuada, semáforos y control del tránsito, lo que convierte la vía en un punto de riesgo constante, especialmente en horarios de ingreso escolar. Asimismo, denunciaron que los vehículos circulan a alta velocidad sin respetar la presencia de peatones.

“Hoy es un día muy lamentable para una madre de familia del colegio El Huarango de La Tierra Prometida. Necesitamos que pongan semáforos ahí. No es la primera vez que sucede algo así, otros niños también han sido atropellados. Estamos esperando a que ocurra algo peor para tomar medidas. Nosotros, como padres de familia, tenemos que exigir un semáforo”, expresaron los padres de familia.

El hecho ha reavivado las críticas hacia las autoridades locales, a quienes acusan de no tomar medidas efectivas para prevenir este tipo de accidentes, pese a que, según indican, no sería la primera vez que ocurre un atropello en el lugar.

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