Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró la tarde del sábado 4 de abril en la entrada del distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, donde Andrea del Rosario Puma Ramos, de 21 años, falleció tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

Muerte violenta

Según reportes preliminares, la víctima viajaba como pasajera en una motocicleta negra de placa 4880-04, conducida por Rony Sayritupac Malpartida, cuando impactó contra un auto de marca Toyota Corolla, color rojo de placa D4L-486, cuyo conductor era Raúl Auris. El accidente se produjo en una vía con señalizaciones por trabajos en curso, pero la combinación de velocidad y posible imprudencia derivó en el trágico desenlace.

El vehículo menor quedó seriamente dañado en la parte delantera, mientras que el impacto provocó que Andrea Puma quedara tendida sobre la carretera, perdiendo la vida de inmediato. El conductor de la moto resultó con heridas y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde fue atendido por la doctora Quijandría Ángulo Yaqueline. Su estado actual es estable.

El fiscal de turno, Marco Antonio Osorio Ayala, acudió al lugar para las diligencias y dispuso el levantamiento del cuerpo de la víctima para su traslado a la morgue central de Ica. La Policía Nacional también se encuentra investigando las circunstancias del choque para determinar responsabilidades y si hubo infracciones que pudieron contribuir al accidente.

El hecho ha generado conmoción entre los vecinos de la zona, quienes reclaman mayor control en las vías y recordaron la importancia de respetar las señalizaciones, especialmente en sectores con trabajos en curso. Este accidente resalta la vulnerabilidad de los motociclistas en la región y la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial.

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