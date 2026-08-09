La dirigente del SUTEP en Pisco, Zoila Tapia Pecho, informó a Correo que continúa realizando visitas a diferentes instituciones educativas de la provincia con el objetivo de informar a los docentes sobre los principales logros alcanzados por el gremio y las demandas que permanecen pendientes para el sector educación.

Sector Educación

Durante estas jornadas informativas, Tapia Pecho destacó que el magisterio mantiene su lucha por la aprobación de una Ley de Pensiones Dignas, así como por el incremento del presupuesto destinado al pago del 30% por preparación de clases. Asimismo, señaló la necesidad de garantizar el cumplimiento del 85% de pago a los auxiliares de educación, entre otras reivindicaciones laborales.

La dirigente también reafirmó el pedido para que se concrete la entrega de laptops para los docentes de toda la región Ica, destacando que estas demandas forman parte de una agenda que continuará siendo impulsada desde las bases. “Seguimos en la lucha. ¡Vamos SUTEP!”, expresó Tapia Pecho, convocando a mantener la unidad del magisterio.

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