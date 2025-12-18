El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en la provincia de Pisco confirmó su participación en la movilización nacional programada para hoy jueves 18 de diciembre, como parte de una jornada de protesta impulsada a nivel nacional por el sector educativo.

Maestros en lucha

La secretaria general del SUTEP en Pisco, Zoila Tapia Pecho, indicó que la medida responde a la falta de atención a demandas consideradas prioritarias por el magisterio, entre ellas el aumento del presupuesto destinado a Educación, el acceso a pensiones dignas y el cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno. Según señaló, estas limitaciones impactan directamente en las condiciones laborales de los docentes y en la calidad del servicio educativo.

De acuerdo con lo informado, la concentración principal se desarrollará en la ciudad de Lima, en el jirón Camaná 550, desde las 2:00 de la tarde. En la movilización participarán docentes y auxiliares de educación, tanto en actividad como cesantes, provenientes de distintas regiones del país.

Finalmente, la dirigenta sindical cuestionó los anuncios oficiales sobre supuestas mejoras en el sistema educativo y sostuvo que los recursos asignados siguen siendo insuficientes. Bajo el lema “SUTEP, la lucha continúa”, el gremio ratificó su decisión de mantener las acciones de protesta en defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública.

