La provincia de Trujillo, en la región La Libertad, se encuentra en estado de emergencia por la ola criminal que desde hace un buen tiempo golpea a la ciudadanía. Sin embargo, las bandas delictivas y la gente que vive al margen de la ley siguen sembrando el terror en la ciudad.

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Una muestra más de ello ocurrió ayer a las 5 de la tarde, cuando sujetos armados desataron un baño de sangre en los exteriores de un local de eventos situado a pocos metros del polideportivo 7 de Junio en el distrito de Salaverry.

SANGRE Y PLOMO

De acuerdo con el reporte preliminar obtenido por versión de testigos, dos personas fueron asesinadas y otras tres quedaron gravemente heridas tras el nefasto suceso.

Las primeras imágenes grabadas por cámaras de seguridad del local permiten evidenciar que algunos de los agraviados se encontraban sentados alrededor de una mesa bebiendo cerveza, mientras que otros estaban parados conversando.

A SANGRE FRÍA

De pronto, varios sujetos, presuntos sicarios, llegaron en dos motos lineales. Dos de ellos bajaron de las unidades móviles empuñando sus armas de fuego y sin miramientos dispararon contra sus víctimas sin piedad.

Los agraviados no tuvieron tiempo de reaccionar y tres de ellos murieron en el mismo lugar del ataque, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos.

Al ver a sus víctimas tendidas en el suelo, los criminales subieron a las motos y huyeron. Fue en ese momento que los dueños del local y vecinos auxiliaron a los heridos y los evacuaron a un centro de salud, donde se debaten entre la vida y la muerte.

PESQUISAS

Minutos después llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, quienes han asumido las pesquisas del caso.

Los vecinos dijeron que los agraviados no son de la zona, sino que llegaron debido a la actividad social que se realizaba en ese local.

Trascendió que se trata de trabajadores naturales de Piura. Al cierre de esta nota aún no los habían identificado.

Los peritos de la Policía Nacional registraron la zona y encontraron 16 casquillos de bala de diferentes calibres.

También han recogido imágenes de las cámaras de vigilancia de establecimientos comerciales cercanos.