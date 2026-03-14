Con el objetivo de proteger los ecosistemas y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, realizó una campaña de limpieza y recojo de residuos sólidos, en el ecosistema frágil de los humedales de Santa Julia, logrando retirar 24 toneladas de basura acumulada y desmonte.

Durante la jornada se intervino aproximadamente un kilómetro del principal punto crítico del humedal, donde con apoyo de maquinaria pesada se retiraron residuos sólidos, montículos de tierra y desechos que representaban focos de contaminación y potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

En la campaña participaron más de 50 voluntarios de la Universidad César Vallejo, así como instituciones aliadas como el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), las municipalidades de Castilla, Piura y Veintiséis de Octubre, el Programa de Apoyo Social (PAS), la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Agricultura, entre otras instituciones.

La actividad organizada e impulsada por la GRRNYGMA, del GORE Piura, beneficia directamente a más de 500 familias de los asentamientos humanos Sánchez Arteaga y Túpac Amaru II y III etapa, ubicados en el sector oeste del distrito de Veintiséis de Octubre.

Cabe señalar, que los humedales de Santa Julia cuentan con 36.79 hectáreas de extensión y albergan alrededor de 150 especies de aves entre residentes y migratorias, constituyéndose en un importante espacio de refugio y conservación de la biodiversidad.