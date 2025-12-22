El Humedal Santa Julia, un espacio natural de vital importancia en el distrito Veintiséis de Octubre, se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a una denuncia por contaminación de aguas residuales.

Según informó Segundo Abramonte Crisanto, gerente de Gestión Ambiental de la comuna distrital, a Norte Sostenible, se ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía contra la Municipalidad Provincial de Piura, señalándola como responsable de la administración del pozo de Los Robles, cuyo colapso estaría vertiendo aguas contaminadas al dren Turquía-Japón y, consecuentemente, al humedal.

CONTAMINACIÓN.Según el informe técnico presentado por la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, el pozo de Los Robles ha colapsado, provocando que las aguas residuales se viertan directamente al humedal.

Esta situación, que ha sido objeto de seguimiento por parte de la municipalidad distrital, ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que ha acogido la denuncia.

La contaminación por aguas residuales representa una seria amenaza para la biodiversidad del Humedal Santa Julia, un ecosistema que alberga aproximadamente 95 especies de aves distribuidas en 35 familias, además de flora silvestre como la totora y el junco. Este incidente pone en riesgo los esfuerzos de conservación que la Municipalidad de Veintiséis de Octubre ha venido desarrollando desde el inicio de la gestión 2023.

CONSERVACIÓN. A pesar de la amenaza de contaminación, la Municipalidad de Veintiséis de Octubre ha implementado diversas acciones para la recuperación y conservación del humedal.

Al inicio de la gestión, el espacio era un “botadero de basura y escombros”, con presencia de “gente de mal vivir”. No obstante, se realizó una limpieza general que transformó el lugar, eliminando residuos sólidos y escombros.

Actualmente, el humedal cuenta con un cerco y una puerta de ingreso elaborados con materiales reciclables, producto de un programa de reciclaje. Además, se ha reforzado la seguridad con la presencia de serenazgo y un vigilante permanente. No obstante, la falta de señalización y seguridad en los accesos representan un serio peligro, pues hay que atravesar los asentamientos humanos Sánchez Arteaga y Santa Julia para poder llegar.

La municipalidad también ha impulsado la creación de una mesa técnica de trabajo a través de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), con el objetivo de convertir el humedal en un Área de Conservación Ambiental (ACA).

En este marco, se promueven visitas de estudiantes de centros educativos y universidades para el avistamiento de aves, utilizando equipos especializados adquiridos a través de programas educativos.

Un avance significativo en la conservación del humedal es el saneamiento físico legal de un área de aproximadamente 16 hectáreas.