A pocos días de las fiestas de fin de año, la ciudad de Piura enfrenta uno de los peores escenarios de caos vehicular y económico de los últimos años, debido al cierre simultáneo de avenidas estratégicas por obras del Gobierno Regional. La situación ha generado malestar ciudadano, pérdidas para los comerciantes y un colapso del tránsito en el centro y zonas aledañas.

En medio de este panorama, el gobernador regional Luis Neyra León protagonizó un tenso enfrentamiento con la prensa, al responder con expresiones ofensivas y elevar el tono de voz frente a las preguntas sobre la ejecución de las obras. El mandatario llegó a calificar a sus críticos como “enemigos de la región” y evitó dar respuestas técnicas claras sobre la planificación de los trabajos.

Gobernador de Piura lanza improperios por caos en calles del Centro Histórico (VIDEO)

Durante una entrevista, Neyra interrumpió reiteradamente a una periodista del medio Norte Sostenible y exigió que se le planteen “propuestas”, pese a que la planificación y ejecución de obras públicas es responsabilidad directa de las autoridades. “Que si voy rápido, jo...; que si voy despacio, jo...”, respondió de forma airada, generando mayor indignación.

Según un mapeo de cierres viales, al menos cuatro ejes fundamentales de la ciudad permanecen bloqueados: la avenida Grau, la avenida Don Bosco, el Centro Histórico y el barrio Pachitea, mientras que la avenida Sullana registra cierres parciales. Esta situación afecta directamente a transportistas, vecinos y comerciantes, quienes reportan una caída de hasta el 50% en sus ventas.

En el caso de la avenida Don Bosco, una de las principales conexiones con el distrito Veintiséis de Octubre, el cierre total ha generado controversia adicional por la tala de árboles, sin una adecuada socialización ni un plan claro de reposición. En tanto, las obras en la avenida Grau y el Centro Histórico presentan ampliaciones de plazo debido a interferencias no previstas.

Aunque las autoridades regionales sostienen que las obras buscan modernizar Piura y prevenir problemas durante la temporada de lluvias, especialistas y ciudadanos advierten una grave falta de coordinación, planificación y comunicación. Mientras tanto, la ciudad permanece atrapada entre zanjas y desvíos, con una economía local golpeada y una población cada vez más indignada.