Un reconocimiento especial a los empresarios y emprendedores que mantienen viva la llama de nuestra identidad, a través de la gastronomía piurana, que dejó de ser orgullo en la mesa de casa para convertirse en el escudo de miles de familias, otorgó la Municipalidad de Piura a siete personajes.

En el acto, cargado de simbolismo y gratitud, destacó a aquellas personas que hicieron del “Frito Piurano” una fiesta de reactivación económica, siendo un motor que dinamiza los barrios y distritos.

RECONOCIMIENTOS

Estos emprendimientos que generan empleo directo y que han logrado que los visitantes no solo paseen por Piura, sino que se queden y consuma lo nuestro, los mejores platos como el ceviche, la sopa de novios, arroz con cabrito y tamales, el seco de chabelo, ají de gallina, la sopa de pata de toro, etc.

Fueron distinguidos siete figuras emblemáticas que representan el espíritu resiliente del piurano, entre los que destacan ”Doña Coco“, liderada por Socorro García, y “Panca Verde” a cargo de Nancy Salvador de Cossio, son ejemplos de cómo el emprendimiento urbano dignifica la vida de las mayorías.

Asimismo, se reconoció al restaurante “Don Cevillano”, a cargo de Ronald Gallo, a “Mamá Olla”, de Julia Arrieta Niño, quienes han profesionalizado la tradición, así como al centro Ceturgh Perú, bajo la dirección de Kathy Vegas, por su rol vital en la formación de las nuevas generaciones de cocineros que llevarán el nombre de Piura al mundo.

PLATOS BANDERA

Otro de los homenajeados, Alejandro Girón, representante del restaurante ”El Patrón“, agradeció este reconocimiento a quienes trabajan con productos bandera como el cabrito, el seco de chaelo, la cachema frita y nuestra algarrobina. “Piura es su comida, pero sobre todo es su gente que lucha cada madrugada por ofrecer lo mejor”, señaló.

Por su parte, Liliam Seminario, subgerente de Desarrollo Turístico, subrayó que este reconocimiento busca consolidar a Piura como el destino gastronómico por excelencia del norte. “Al potenciar a nuestros emprendedores, estamos asegurando que el beneficio del turismo llegue a todos y no solo a unos cuantos”, afirmó.