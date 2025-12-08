La XVIII edición del Festi Gourmet 2025 realizado en el colegio Don Bosco fue una motivación para que el piurano se sienta orgulloso de lo nuestro a través de la gastronomía expuesto para el país y el extranjero.

El invitado especial fue el chef peruano Javier Ángeles Berón, fundador de la Peruvian American Chef Association (PACHA) y figura reconocida en Estados Unidos por su labor en la difusión de la cocina peruana.

CREATIVOS

El experto cumplió funciones como jurado y destacó el nivel de los alumnos de Ceturgh Perú. “ Me ha sorprendido el nivel creativo y la pasión que ponen los estudiantes; están a la altura de escuelas de Europa o EE.UU. Les recomiendo disciplina, pasión y respeto por los ingredientes, como base del crecimiento profesional ”.

Participaron diez categorías de competencia como cocina piurana, costa, sierra, panadería, pastelería, cocina internacional y bar.

Decenas de platos fueron presentados, convirtiendo el encuentro en una vitrina para la innovación y la investigación culinaria.