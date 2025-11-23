Decenas de artesanos y emprendedores de la provincia de Morropón estuvieron presentes en la gran feria gastronómica y agropecuaria en el marco de la Semana de la Identidad, organizada con éxito por la Subgerencia de Desarrollo Turístico y Artesanal de la comuna de Chulucanas.

Durante la jornada se expusieron los mejores platillos de la zona, que fue de la delicia de los presentes, además fue ocasión para que los artesanos provenientes de distintos sectores exhibieran lo mejor de sus productos, saberes y tradiciones.

PROMOCIÓN

Con ello, se buscó promover, dinamizar y rescatar la cultura, tradición y gastronomía provincial, generando además oportunidades para que los emprendedores den a conocer sus emprendimientos.

Este espacio contribuyó de manera significativa al impulso del talento local y al fortalecimiento del crecimiento económico de la provincia, cuna del tondero y de los ceramistas de La Encantada.

Las actividades se cierran hoy en el Puente Ñácara, inaugurando la Picantería chulucanense, donde se hará el lanzamiento oficial de la “Marca Chulucanas”.