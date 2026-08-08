En el marco del proyecto “Revalorando 2026”, impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, que promueve la conservación y puesta en valor de bienes culturales que forman parte de la memoria e identidad del país, fue entregado el altar Mayor de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, que fue restaurada.

El restaurador Percy Lazo expuso el proceso técnico de restauración realizado en el retablo mayor y destacó el valor artístico, histórico y religioso de esta pieza, así como de los demás bienes patrimoniales que alberga el templo, muchos de ellos desde la época virreinal.

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PRESERVAR

Por su parte, el párroco del santuario, uno de los monumentos religiosos e históricos más representativos de la región, Rvdo. Padre Alexis Lazo Boggio, agradeció el trabajo desarrollado por el Ministerio de Cultura y resaltó la importancia de mantener una articulación permanente entre las instituciones para preservar, recuperar y difundir el patrimonio de Piura.

Esto forma parte de las acciones estratégicas del Plan Local de Gestión y Activación del Patrimonio Cultural de Piura al 2030 por la Municipalidad Provincial de Piura.