El tradicional Club Grau de Piura se vestirá de gala este viernes 14, a las 7:30 p.m., para la presentación del libro: “Incas y Guayacundos”, la nueva y esperada obra del laureado escritor Gonzalo Higueras Cortés, dentro de los actos celebratorios de los 494 años de la fundación española de nuestra ciudad.

Como bien abraza el autor en su obra “Incas y Guayacundos”, “ no es solo un viaje al pasado; es un homenaje a la memoria, un canto a la resistencia y un pilar fundamental para redescubrir y fortalecer con orgullo nuestra profunda identidad. Es decir un reencuentro imperdible con nuestras raíces milenarias ”.

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LA OBRA

Lo estarán acompañando en la mesa de honor en la presentación un prestigioso marco intelectual, con el distinguido piurano Raúl Flores, el gran historiador César Astuhuamán y el destacado investigador Rudy Mendoza.

Junto a ellos, se desentrañará esta novela histórica que narra con sensibilidad las cruentas batallas de resistencia andina, el trascendental pacto entre Túpac Yupanqui y el líder Apo Guacall, y la audaz epopeya marítima del Inca a través del Océano Pacífico.

Cabe señalar que con esta publicación, Higueras Cortés completa con maestría su célebre trilogía dedicada a las etnias piuranas (Vicús, Tallán y Guayacundo).

Antes presentó sus libros: “el último Tallán” (obra que recibió el premio internacional de Literatura CIANE 2017 en Isla Margarita-Venezuela) y “El Primer vicús”, sobre los pobladores de la Región Norte de Piura-Perú de la época Horizonte tardío.

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DEL AUTOR

Natural de Piura, Gonzalo Higueras es un escritor y compositor musical, publicó su primera novela “Cuernos de Luna” en el año 2007, además de los antes mencionados presentó “Calima”, libro influenciado por la “Comedia” de Dante Alighieri y “Elke”, libro de reminiscencias basado en acontecimientos cruentos como el de la II Guerra Mundial, consolidándose poco a poco como uno de los narradores más representativos de la literatura peruana contemporánea.

Higueras tiene una motivación en la literatura, se dedica a la historia novelada, dejando huella en personajes, etnias, pueblos, etc., haciendo que no pierda su espíritu.

Como compositor es socio de APDAYC y tiene en su haber alrededor de 100 canciones registradas, entre baladas, tonderos, valses criollos, boleros, marineras, etc.