El tondero “Los Migueles”, pieza musical creada por los compositores piuranos Luis Fernando Parra Marigorda y Gonzalo Higueras Cortés, ha sido declarada “Patrimonio cultural de la ciudad San Miguel de Piura”, a través del acuerdo municipal del pleno de regidores de la comuna piurana.

En dicha disposición se distingue a “Los migueles” con este título, por el vasto contenido de piuranidad y acervo cultural en su letra, en donde no podría faltar nuestro “Peruano del Milenio”.

Se consideró que el tondero “Los Migueles” es el máximo exponente de su dedicación a San Miguel de Piura, donde se profundiza en la historia del Perú y el descubrimiento de América, con fuerte contenido cultural de peruanidad, siendo declarado “Patrimonio Cultural de San Miguel de Piura”.

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DEDICACIÓN

“San Miguel de Piura, suelo sagrado, mi tondero se estremece con tu encanto, en tu historia tantos Mígueles te han honrado y en sus nombres hoy te ofrendo este canto” , señala la letra de este tondero que ha sido interpretado por varias cantantes e incluso por la Orquesta Sinfónica de Piura.

“Los migueles” es un tondero amiguelado, dedicado a la pléyade de insignes migueles de nuestra Piura a lo largo de su historia, entre ellos destacan historiadores, héroes, ex gobernantes, próceres, compositores y escritores.

Además, hace referencia plena al máximo exponente del milenio y Héroe de Angamos, don Miguel Grau Seminario y al patrono San Miguel Arcángel. Este último, motivador histórico del nombre de nuestra tierra “San Miguel de Piura”.

Los compositores Luis Fernando Parra y Gonzalo Higueras, recientemente fueron distinguidos por el Congreso de la República, con medalla de honor y diploma como autores del galardonado Tondero, que pronto se convertirá en un himno regional.