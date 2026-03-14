La sección Zonazine del Festival de Málaga ha acogido el estreno europeo de la película “Aquella sombra desvanecía”, ópera prima del director piurano Samuel Urbina.

Una obra de tiempo pausado que explora los vínculos emocionales entre una madre y su hijo a través de la distancia, realizada en el desierto de Piura, donde los vínculos familiares están marcados por la migración y la ausencia.

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ESTRENO

Tras la proyección de la película en la sala 3 del Cine Albéniz, el director Samuel Urbina, y el productor Walter Manrique, compartieron sus expresiones sobre el origen de la película y el proceso de creación de una historia profundamente ligada a nuestra ciudad.

“ Este es el estreno europeo de la película y estamos muy emocionados de que sea aquí, en Málaga. Es una película con ritmo lento que habla de los silencios y de esos momentos incómodos entre una madre y un hijo. Es un tema universal: el de irse de las ciudades pequeñas a las capitales ”, dijo.

Urbina recordó que vivió ese proceso, “yo tuve que migrar. Viví dos años en Barcelona y muchas veces olvidamos a los que se quedan, a nuestros padres, que muchas veces ya están envejeciendo. De ahí nace la película, explora el lado de quien se queda, en este caso, la madre”.

Más adelante, señaló que quería explorar el territorio, el calor y lo rodaron en las provincias de Sechura, Piura y Sullana, todas ellas unidas por el desierto piurano.

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RODAJE

Por su parte, el productor Walter Manrique explicó que la película incorpora elementos culturales, como la música (la cumbia) e incluyeron a la orquesta Piura Boys.