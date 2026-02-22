“Aquella sombra desvanecía”, un largometraje producido por el piurano Samuel Urbina, es una de las 263 obras elegidas entre 2,883 producciones de 71 países seleccionados, que participará en el 29º Festival Internacional de Cine de Málaga (España).

Samuel Urbina, profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Piura, es quien dirigió el largometraje producido por él mismo y que estará presente en unos de los certámenes cinematográficos más importantes del mundo para la industria audiovisual en lengua española, a realizarse del 6 al 15 de marzo en esa ciudad española.

PUEDES VER: Piurana asistirá a Congreso Internacional de Jóvenes Escritores Latinos

SELECCIONADA

“El largometraje “Aquella sombra desvanecía” participó en este certamen que no solo incluyó la programación cinematográfica y artística, sino que, además, comprende un importante mercado industrial (Mafiz), lo que lo convierte en un espacio clave de circulación profesional y posicionamiento internacional ”, expresa el profesor Alejandro Machacuay, colega y exdocente del cineasta Urbina.

Asimismo, explicó que Urbina ha sido designado en la sección oficial Zonazine, “el cual representa la apuesta del festival por el nuevo cine con propuestas autorales, arriesgadas y contemporáneas.

También refirió que participar en la sección Zonazine implica formar parte de una competencia rigurosa, en diálogo con producciones de México, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Italia y España, entre otros países. Así, una obra realizada desde nuestra región estará en un circuito cinematográfico global de alto nivel.

MIRA ESTO: Los piuranos rinden homenaje al gran guitarrista Lary Vílchez

DE LA PELÍCULA

“Sin duda, este es un paso bien importante para nosotros. Venimos de estrenar en Sao Paulo y ahora nos llaman de Málaga, eso confirma que la película está conectando fuera; además, para el tema de la distribución en Europa nos ayuda muchísimo ”, anotó Samuel Urbina.

La película es rodada en Piura, narra la historia de Sol, tecladista de velorios, y de su hijo Junior, quienes intentan reconectar antes de que él abandone el hogar en medio del paisaje caluroso y desértico de nuestra ciudad.

Con esta película ha venido cultivando logros nacionales e internacionales. En el 2024 fue seleccionada por el Work In Progress del Festival de Cine de Lima; en abril del 2025, para la sección Guadalajara Construye del prestigioso Festival Internacional de Cine; en octubre del mismo año, seleccionada para la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Sao Paulo, en la sección “Nuevos directores”.

PUEDES VER: Lanzan IV Concurso de Filigrana “Hilarte” para los artesanos piuranos

DEL EVENTO

Esta 29° edición del festival de Málaga tiene como lema “La cultura es encuentro”. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las más recientes producciones cinematográficas del mundo, así como a representantes de la dirección, producción e industria cinematográfica de más de 70 países.

Por el Perú participará el reconocido director peruano Francisco J. Lombardi con su nueva película “El corazón del lobo”, quien será homenajeado con el Premio Retrospectiva “Málaga Hoy”.

“Que un profesor de nuestra facultad presente su obra en el mismo marco que Lombardi y que comparta espacio con figuras históricas del cine peruano e iberoamericano, subraya la dimensión del logro de haber sido seleccionado para este festival” , subrayó Machacuay.

MIRA ESTO: Sashichiro Ramos Ijiri: un experto en el arte del burilado en Piura

CULTURA VISUAL

Samuel Urbina estudió Comunicación Audiovisual en la UDEP. “ Fue ahí donde empezó todo. Pasé de ser un espectador a entender el cine como una vocación y un lenguaje propio. Esa base académica es lo que sostiene mi carrera hoy, tanto cuando dirijo como cuando enseño” , comentó Samuel Urbina.

Actualmente es Magíster en Estudios de Cine y Culturas Visuales por la Universidad de Barcelona; con estudios de especialización en la London Film Academy. Ha realizado cortometrajes que han sido reconocidos en el Festival Académico de Cine Universitario Internacional (Faciuni) y en el Festival Render.

Además, impulsa el Festival Internacional de Cortometrajes “Cine con chifles”, con lo cual contribuye a fortalecer el ecosistema audiovisual en Piura.