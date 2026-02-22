Artista cataquense heredó esta profesión de su padre Juan Ramos.
Artista cataquense heredó esta profesión de su padre Juan Ramos.

El Día del Artesano en se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Artesano Peruano y la festividad de San José, patrón de los carpinteros y artesanos, y este distrito no quiere dejar de reconocer el talento a través del arte que imponen las manos laboriosas de su gente.

Don Sashichiro Ramos Ijiri ha heredado la técnica del burilado de su padre Juan Ramos Cárcamo y, a base de paciencia y perseverancia, hoy es un experto artesano que a través de grabados detallados en alto y bajo relieve narra la historias de la vida en los mates burilados, buscando hacer persistir la rica historia de Catacaos.

PUEDES VER:

HERENCIA

Y es que el burilado es un arte tradicional, especialmente a través del mate peruano, una técnica milenaria que consiste en tallar minuciosamente la superficie de calabazas secas utilizando un buril o cincel artesanal.

Sashichiro tiene el recuerdo de su padre Juan, un célebre burilador y gran artista con el buril, que se forjó en un Catacaos idílico de calles estrechas pero amplias de amor y respeto, con fiestas y tradiciones que todos vivían y respetaban, pues constituían su esencia y forma de vivir.

“Soy parte de un pueblo con historia propia y que transpira arte por todo lado, y es que Catacaos posee un bagaje histórico, cultural, único en la región y cuya gente se ha ganado el prestigioso en el Perú y el mundo, del cual nos sentimos orgullosos”, señaló el artista.

MIRA ESTO:

TALENTO

Nacido en esta tierra Tallán hace 63 años, con sus diestras manos da vida y belleza a un mate o “calabazo”, lo que le pidan; desde aretes, botones, sujetadores de cabello, adornos de pared, estampas costumbristas, etc., y a las ferias donde llega agrada al público, cuyos trabajos reflejan las raíces y la identidad cataquense.

“En los bellos calabazos se pueden apreciar rostros aborígenes, imágenes de santos, figuras incas, y cuanto se puedan imaginar, pues el artesano adapta, crea con ingenio”, puntualizó Saschi.

Para finalizar, hizo un llamado a sus hermanos artesanos, sobre todo a las nuevas generaciones, para que no se alejen de sus raíces. “No podemos perder el legado que nos han dejado nuestros ancestros”, concluyó.

TAGS RELACIONADOS