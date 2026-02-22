El Día del Artesano en Catacaos se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Artesano Peruano y la festividad de San José, patrón de los carpinteros y artesanos, y este distrito no quiere dejar de reconocer el talento a través del arte que imponen las manos laboriosas de su gente.

Don Sashichiro Ramos Ijiri ha heredado la técnica del burilado de su padre Juan Ramos Cárcamo y, a base de paciencia y perseverancia, hoy es un experto artesano que a través de grabados detallados en alto y bajo relieve narra la historias de la vida en los mates burilados, buscando hacer persistir la rica historia de Catacaos.

HERENCIA

Y es que el burilado es un arte tradicional, especialmente a través del mate peruano, una técnica milenaria que consiste en tallar minuciosamente la superficie de calabazas secas utilizando un buril o cincel artesanal.

Sashichiro tiene el recuerdo de su padre Juan, un célebre burilador y gran artista con el buril, que se forjó en un Catacaos idílico de calles estrechas pero amplias de amor y respeto, con fiestas y tradiciones que todos vivían y respetaban, pues constituían su esencia y forma de vivir.

“Soy parte de un pueblo con historia propia y que transpira arte por todo lado, y es que Catacaos posee un bagaje histórico, cultural, único en la región y cuya gente se ha ganado el prestigioso en el Perú y el mundo, del cual nos sentimos orgullosos” , señaló el artista.

TALENTO

Nacido en esta tierra Tallán hace 63 años, con sus diestras manos da vida y belleza a un mate o “calabazo”, lo que le pidan; desde aretes, botones, sujetadores de cabello, adornos de pared, estampas costumbristas, etc., y a las ferias donde llega agrada al público, cuyos trabajos reflejan las raíces y la identidad cataquense.

“En los bellos calabazos se pueden apreciar rostros aborígenes, imágenes de santos, figuras incas, y cuanto se puedan imaginar, pues el artesano adapta, crea con ingenio” , puntualizó Saschi.

Para finalizar, hizo un llamado a sus hermanos artesanos, sobre todo a las nuevas generaciones, para que no se alejen de sus raíces. “No podemos perder el legado que nos han dejado nuestros ancestros”, concluyó.